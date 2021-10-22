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أمانة الشرقية تطلق خدمة إصدار الشهادات الصحية إلكترونيًا

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت امانة المنطقة الشرقية، عن إطلاق خدمة «إصدار الشهادات الصحية إلكترونيًا» للتيسير على المستفيدين وخدمتهم دون الحاجة للحضور للأمانة.

وأوضحت الأمانة –عبر تويتر- أن هذه الخدمة تأتي امتدادًا لجهودها في تحقيق مفهوم الأمانة الرقمية الرامية لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسريع الأعمال وإنهاء المعاملات.

من جهة أخرى، بحثت أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء بالشرقية، سبل التعاون المشترك بينهما، ومناقشة تسويق مشروع التعداد السكاني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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