طقس السعودية اليوم.. ضباب ورياح نشطة وأتربة مثارة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن طقس السعودية اليوم الجمعة، استمرار تكوُّن الضباب على الجزءين الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر، ورياح نشطة وأتربة مثارة على 4 مناطق.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني في تقريره عن طقس السعودية اليوم أن السماء تكون صحوا إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير.

طقس السعودية

ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية، ويكون اتجاهها شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة.

وأضاف مركز الأرصاد أن ارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف المتر على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، بينما تتراوح حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

طقس نجران

فيما حذر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من رياح نشظة تصاحبها أتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على منطقة نجران «خباش، وشرورة، ونجران» بداية من الساعة 11 صباحا حتى السادسة من مساء اليوم .

طقس الشرقية

كما نبه المركز أهالي المنطقة الشرقية «الدمام، والقطيف، وبقيق» إلى رياح نشظة وأتربة مثارة تتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية بداية من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

كذلك توقعت الأرصاد تكون الضباب في مناطق الشرقية، مكة المكرمة، والمدينة المنورة وجازان، ما يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

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