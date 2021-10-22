أمير جازان ونائبه يعزيان في وفاة مدير عام السجون السابق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة مدير عام السجون بالمملكة السابق اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي -رحمه الله- والذي وافته المنية إثر أزمة قلبية.

وسأل سموهما الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهين بما قدمه الفقيد من جهود خلال مسيرته العملية في القطاع الأمني وما قدمه من أعمال أسهمت في خدمة دينه ووطنه.