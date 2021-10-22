تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 161,37 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ـ 10 ـ 2021 بالمملكة، انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، وسط استقرار أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215,16 ريال (57,37 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في الأسواق تراجعاً إلى مستوى 188,27 ريال (50,20 دولار)، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161,37 ريال (43,03 دولار).

أما على صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي صباح اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14، انخفاضا إلى مستوى 125,51 ريال (33,47 دولار).

ونزل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، إلى 6691 ريالا (1784 دولارا).

كما هبط سعر الجنيه الذهب في تعاملات الجمعة في السعودية، إلى نحو 1506 ريالات (401,60 دولار).

وعالمياً، استقرت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة أمس الخميس، حيث عوضت مخاوف التضخم وتجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين الضغوط من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، وفقا لوكالة “رويترز”.

وشهدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية تغيرا طفيفاً عند 1780,10 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1439 بتوقيت جرينتش)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0,25 بالمئة إلى 1780.50 دولار للأوقية.