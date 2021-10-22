غرفة القصيم: ارتفاع نسبة الإنجاز لمجمل المشروعات إلى 98.5%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:
أظهرت نتائج متابعة الأداء لمشروعات الإدارات والفروع بغرفة القصيم للربع الثالث من العام 2021م تقدمًا ملحوظًا في نسبة الإنجاز للمشروعات المعتمدة لهذا الربع، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز من 91.3% في الربع الثاني، إلى 98.5% في الربع الثالث من العام نفسه 2021م.
وتميزت عدد من الإدارات بتحقيق نسب إنجاز مكتملة لمشروعات الربع الثالث، وهي: الإدارة القانونية، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومركز سيدات الأعمال، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الدراسات الاقتصادية والمعلومات، وإدارة اللجان القطاعية، وإدارة خدمات العملاء والفروع.
وطورت الغرفة نظام المتابعة الإلكتروني لتقييم الأداء الربعي للإدارات، حيث تسعى الغرفة إلى الاستفادة من التقنيات الإلكترونية في أعمالها وأنشطتها بما يسهم في تطوير الأداء الكلي وبما يحقق الأهداف المرجوة.
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