اخبار دوليه – ألمانيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و116 وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و437280 بعد تسجيل 19572 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94991 بعد تسجيل 116 وفاة جديدة.