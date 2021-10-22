اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلاً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقد وتصل من 22 إلى 27 عقدة احياناً ثم تقل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة هذه الليلة.

كما حذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 20%.

أعلى مد في الساعة 6:30 مساء وفي 6:15 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 12:30 مساء وفي الساعة 12:44 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:41 صباحاً والغروب عن الساعة 5:03 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 6:15 صباحاً والأفول في الساعة 7:01 مساء.