شرطة مكة تطيح بقائد مركبة تعمد صدم أخرى على أحد الطرق العامة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية قبضت على قائد مركبة تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة.

وأضاف المتحدث أن المتهم مواطن في العقد الرابع من العمر، أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.