أمير جازان ونائبه يعزيان في وفاة مدير عام السجون السابق بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ جازان:
قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازيهم لأسرة مدير عام السجون بالمملكة السابق اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية.
سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهين بما قدمه الفقيد من جهود خلال مسيرته العملية في القطاع الأمني وما قدمه من أعمال أسهمت في خدمة دينه ووطنه.
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