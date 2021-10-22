رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

الرياض - محمد عبدالله - التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، في قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من كبار الضباط من الجانبين، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون العسكري، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

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