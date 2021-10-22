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«الأمن العام» يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض.. ويتوعد مرتكبيها بالمحاسبة

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الرياض - محمد عبدالله - صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام، رصدت عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، في افتتاح موسم الرياض، وتواصل التعامل مع مرتكبيها.

وحذّر العميد الشويرخ من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق الفقرة (4) من المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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