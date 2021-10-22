محمد بن مسعود - الدمام - فنانة مشهوره تفضح عائلتها بعد تخليهم عنها ورميها بدار المسنين! .شاهد من تكون!

أثارت الفنانة السورية فيلدا سمور، جدلاً واسعاً على مواقع السوشيال ميديا، بعدما كشفت عن نيتها العيش في دار المسنين في الأيام المقبلة.

وقالت فيلدا سمور، إن الكثير يخالفونها الرأي في ذلك القرار، وإنها تتقبل ذلك إلا أن لكل شخص وجهة نظره. وبررت سمور، قرار عيشها بدار مسنين، بأن ابنها مشغول بزوجته وأطفاله وهي تعذره. وأضافت: أنا مفكرة بالموضوع.. وهو المكان الأنسب لي في آخر أيامي.

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وإنتشرت تصريحات فيلدا سمور، بشكل واسع على مواقع السوشيال ميديا، وبدأ الجمهور يعطي رأيه في هذا القرار، وعلق البعض قائلاً: “هي بتقول السبب ابنها مشغول بزوجته وأولاده، طبعا غير صحيح، لا يعلم ما بداخلها إلا الله، جحود الأبناء منتشر للأسف الله لا يحوجنا لا لاولادنا ولا لغيرهم لله فقط العالم أصبح مخيف”

وكتب آخر: “أعوذ بالله من عقوق الوالدين”، وعلق آخر: “ويقولون تزوجي عشان يبقى عندك ذرية وما تكوني وحيدة إذا كبرتي طلع حتى اللي تزوجوا وعندهم أولاد هذا مصيرهم.. لا والله اختصر ع نفسي واقعد بدون زواج”

الجدير بالذكر ان الفنانة فيلدا سمور ، ممثلة سورية من مواليد عام 1976 خريجة أدب إنجليزي جامعة دمشق وعضو نقابة الفنانين موظفة بالمسرح القومي مديرة المسارح، بدأت التمثيل بعام 1976 وشاركت في العديد من التلفزيونية والمسرحية وما زالت حتى تقدم أعمالها الفنية.