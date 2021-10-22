محمد بن مسعود - الدمام - وزير يمني سابق يدعو الحكومة الشرعية لتحريك جبهات القتال

‏دعا وزير الإدارة المحلية اليمني السابق، عبد الرقيب فتح، الحكومة الشرعية الى تحريك جبهات القتال وإعادة الاعتبار لعدالة معركتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال في تغريدة عبر تويتر، إن مواقف مجلس الأمن أثناء النزاعات تفرضها أوضاع الأطراف على الأرض ولا تفرضها عدالة القضايا وقانونيتها.

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مضيفًا “لذا تستطيع الشرعية إعادة الاعتبار لعدالة صراعها مع الميليشيات الحوثية بصناعة انتصارات وتحريك الجبهات وكسر حائط مبكى استوكهولم”، في إشارة إلى اتفاق ستوكهولم الذي وقعته الحكومة مع الحوثيين وتم بموجبه إيقاف المعارك مع الحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر أواخر ديسمبر/ كانون أول 2018.

وتابع قائلا: “وجود الحكومة في عدن ( العاصمة المؤقتة للبلاد) جعل المجلس، أي مجلس الأمن، يتحدث عن ذلك”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا الأربعاء، جميع الأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف القتال بما فيها التصعيد من قبل الحوثيين على مدينة مأرب.