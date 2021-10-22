محمد بن مسعود - الدمام - اول رد حكومي على تصريحات قائد اللواء 19 مشاه بمحور بيحان بشأن تسليم حزب الاصلاح بيحان للحوثيين

علق مسؤول حكومي على تصريحات قيادي عسكري بمحور بيحان بخصوص سقوط بيحان بيد مليشيات الحوثي .

وقال شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة ان تصريحات علي الكليبي قائد اللواء 19مشاة محور بيحان، جاءت استجابة لمتطلبات التموضع الجديد.

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وأضاف العبد إذ لا قيمة لها بعد سقوط الجبهة المسؤول عنها وبعد فترة زمنية من إقالته.

واختتم العبد قوله : القائد العسكري الصلب هو من لا يقبل التدخلات السياسية في عمله في لحظتها، ويحافظ على الشرف العسكري ومن أبجدياته حماية حقوق الجنود دون استقطاعات غير قانونية.

وكان العميد الركن علي صالح الكليبي ، قائد اللواء 19 مشاة سابقا، بمحور بيحان قد اتهم حزب الإصلاح بتسهيل سقوط بيحان نكاية بدول التحالف حسب وصفه .