محمد بن مسعود - الدمام - خطوة تغيَّر قواعد اللعبة داخليًا وخارجيًا وتفرض واقعًا إيجابيًا لصالح الشرعية والتحالف

كشفت مصادر سياسية وعسكرية، عن الخطوة التي تغير كل قواعد اللعبة داخلياً وخارجياً وتفرض واقعاً إيجابياً لصالح الحكومة الشرعية والتحالف العربي. وبحسب المصادر فإن تحرير محافظة تعز من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية، سوف تغير قواعد اللعبة وتفرض واقعاً إيجابياً لصالح الشرعية والتحالف على المستوى المحلي والإقليمي. قد يهمك ايضاً وأكدت المصادر أن حسم معركة تعز تختصر على ‎الشرعية والتحالف الجهد والوقت نحو تحقيق نصر حاسم وجازم على مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

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