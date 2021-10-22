محمد بن مسعود - الدمام - خرج العريس من المنزل وعاد فوجد العروس مذبوحة في غرفتها!.. تفاصيل صادمة تهز هذه الدولة العربية

الزوج عثر عليها غارقة في دمائها بـ20 طعنة.. وفريق النيابة يعاين المنزل وتحقيقات موسعة لضبط الجانى.

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها لكشف غموض محاولة قتل عروس فى الجمالية عثر عليها الزوج مصابة بعدة طعنات فى مناطق متفرقة بجسدها داخل شقتها فى ظروف غامضة.

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تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي الجمالية بوصول فتاة 19 سنة مصابة بعدة طعنات فى جسدها وجرح قطعي بالرقبة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العروس متزوجة منذ ثلاثة أيام، ومقيمه بالجمالية ومسقط رأسها محافظة دمياط .

وتبين أن زوجها 25 سنة كان خارج المنزل، وبعد عودته إلى المنزل وجدها غارقة فى دمائها ومصابة بعدة طعنات، وجرح قطعي بالرقبة، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة، وتبين أن الإصابات نتيجة التعدي بسلاح أبيض سكين .

وبسؤال الزوج لم يتهم أحدًا، وأشار إلى أنه فوجئ بالإصابات التى لحقت بها وكانت ملقاة على أرض الشقة وان الزوجة مصابة بعشرين طعنه فى أماكن متفرقة بجسدها، وقطع شريان اليد اليسرى وذلك بعد ثلاث أيام فقط من فرحها بالدقهلية فقام بنقلها إلى مستشفى الجمالية المركزي بمحافظة الدقهلية وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لاستكمال العلاج لخطورة حالتها الصحية .

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وتجري المباحث التحريات وفحص الكاميرات أمام المنزل لمعرفة الحادث، لاستكمال التحقيقات .