محمد بن مسعود - الدمام - بيان هام للسفارة اليمنية في الرياض يعلن تقديم خدمة جديدة للمغتربين اليمنيين

أعلنت السفارة اليمنية، في العاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس، عن تقديم خدمة جديدة لأبناء الجالية اليمنية في المنطقة الشرقية بالمملكة.

‏وقالت السفارة في بيان لها، إن فريق الخدمات القنصلية سيستقبل معاملات اليمنيين المغتربين في المنطقة الشرقية بالمملكة وفق مواعيد مسبقة، اعتبارا من مساء يوم الخميس القادم ، الموافق 28.10.2021.

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وأوضحت أن هذه القرار جاء لتسهيل وتيسير المعاملات القنصلية لأبناء الجالية اليمنية، مشيرة إلى أن مقر عمل اللجنة سيكون في المكتب الواقع في شارع الخزان حي العدامه.

ووفقا للسفارة اليمنية يمكن حجز المواعيد المسبقة عبر هذا الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAmWJLHquFQXH3WoT5VTcDQoJZkxO9Ek1oi1JreegyEKb4vw/viewform