محمد بن مسعود - الدمام - انفجار عنيف وضخم يهز الصين قبل قليل والكشف عن عدد القتلى والمصابين .. شاهد أول فيديو

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح بانفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت مديرية الدعاية المحلية.

وقالت المديرية إنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

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وأظهرت مقاطع فيديو تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الهائل للمبنى المكون من ثلاثة طوابق، تناثرت حطامه في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى تضرر المباني المجاورة وسيارات كانت متوقفة قرب المطعم.

ووصل أكثر من 100 من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، الذي نجم عن انفجار غاز، حسب وسائل إعلام صينية رسمية.

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