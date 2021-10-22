محمد بن مسعود - الدمام - مأرب تزف للحوثي فاجعة جديدة بشأن قيادات من الدرجة الأولى (صورة + اسماء) زفت محافظة مأرب (شرقي اليمن)، فاجعة جديدة لمليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بعد مصرع قيادات عسكرية رفيعة في المليشيات ينتحلون رتبة “لواء”. وقالت مصادر إعلامية وميدانية، إن مليشيا الحوثي خسرت ثلاثة من أبرز القيادات العسكرية الميدانية لها خلال الأيام الماضية في جبهة مأرب. قد يهمك ايضاً وأوضحت المصادر أن القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها هم: قائد محور الدريهمى منتحل رتبة لواء ويدعى “نشوان حمود احمد قاسم جحيز”، واللواء “عدنان علي حسين الغيلي” واللواء “بشير محمد الرماح مهابة” احد قادة محاور المنطقة المركزية و المشرف العسكري لمحافظة عمران سابقا. وذكرت المصادر أن القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها ستقوم مليشيا الحوثي الانقلابية بتشييعهم رسميا السبت القادم. وتتكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، على أيدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

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