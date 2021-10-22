محمد بن مسعود - الدمام - بريطانيا: هناك فرصة حقيقية لتنفيذ اتفاق الرياض

عبرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، عن قلقها من تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مأرب، مثمنة ما وصفته بالانضباط السعودي في مواجهتها.

وأكدت في تصريحات صحفية، ان التسوية السياسية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق استقرار طويل الأمد ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

قد يهمك ايضاً

وكشفت عن جهود للمجتمع الدولي، والدول الخمس والمجموعة الرباعية حول اليمن (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، لممارسة ضغط سياسي على مليشيا الحوثي الإرهابية.

واعتبرت أن هناك فرصة حقيقية لتنفيذ اتفاق الرياض، مشددة على دعم المملكة المتحدة عملية السلام التي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بشكل كامل.

