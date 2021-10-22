محمد بن مسعود - الدمام - احذر وانتبه جيدًا.. أسباب الوخز بالجسم خطيرة يتجاهلها الكثير من الناس ولا يعلمون مدى خطورتها (تعرف عليها الآن)

لا بد أنك تتساءل أحيانًا عن سبب الوخز والتنميل في جسمك عند جلوسك لفترة طويلة من الزمن، تعرف على أسباب الوخز بالجسم العديدة:

أسباب الوخز بالجسم

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يوصف الوخز بأنه شعور مزعج بالخدر أو التنميل، أو إحساس شبيه بالدبابيس والإبر، وقد يحدث في أي جزء من الجسم ولكن غالبًا ما يشكو الناس من الشعور بالوخز في اليدين، والذراعين، والقدمين، والساقين.

عادة ما ينتج الوخز عن خلل في وظيفة الأعصاب، ولكن معظم أسباب الوخز بالجسم لا تشكل خطرًا عليك، ولكن إذا ترافق الوخز مع ضعف بالعضلات أو الشلل فلا بد من طلب الرعاية الطبية الطارئة.

أسباب الوخز بالجسم

يوجد العديد من الأشياء التي نفعلها يوميًا قد تسبب الشعور بالوخز في بعض الأحيان بما في ذلك الوقوف أو الجلوس في وضعية معينة لفترات طويلة، أو النوم على ذراعك، أو الجلوس مع تقاطع ساقيك، وقد يكون ذلك نتيجة الضغط على الأعصاب.

هناك حالات مرضية عديدة يمكنها أن تسبب لك الشعور بالوخز أو الخدر، وفي ما يأتي نذكر أسباب الوخز بالجسم، من أهمها:

حدوث نقص بالفيتامينات

يوجد مجموعة من الفيتامينات مهمة للحفاظ على صحة ووظيفة الأعصاب، مثل: فيتامين هـ، وفيتامين ب1، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، والنياسين، فعلى سبيل المثال عند وجود نقص في فيتامين ب12 فذلك يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم وهو أحد الأسباب الرئيسية لاعتلال الأعصاب، وفي الوقت نفسه ارتفاع فيتامين ب6 بشكل كبير يمكن أن يكون أحج أسباب الوخز بالجسم وخاصة في اليدين والقدمين.

الإصابة بالسكري

يعد مرض السكري من أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة باعتلال الأعصاب، حيث يشكل ما نسبته 30% من مجموع الحالات، وغالبًا ما تبدأ أعراض الاعتلال العصبي السكري بالشعور بالوخز في القدمين ثم الساقين ثم قد يصل إلى اليدين، وقد يكون هذا من العلامات الأولى لمرض السكري في العديد من الحالات.

إدمان الكحول

إن إدمان الكحول قد يسبب تلف في الأعصاب في حالة تعرف باسم الاعتلال العصبي الكحولي، كما أن العادات الغذائية السيئة لدى مدمني الكحول يجعلهم عرضة لنقص الثيامين والفيتامينات المهم الأخرى، والذي يسبب اعتلال الأعصاب.

تناول المواد السامة وبعض الأدوية

إن المواد السامة تشمل الفلزات الثقيلة، مثل: الزرنيخ، والثاليوم، والرصاص، والزئبق، وبعض المواد الكيميائية الصناعية، إضافةً إلى بعض الأدوية، مثل: المضادات الحيوية، والأدوية المضادة للفيروسات، وأدوية العلاج الكيماوي والتي قد يكون تراكمها في الجسم أحد أسباب الوخز بالجسم.

الإصابة بالالتهابات الناتجة عن عدوى

كما في مرض اللايم، والهربس النطاقي، والفيروس المضخم للخلايا، وفيروس نقص المناعة البشرية.

التعرض لإصابة

بعض الإصابات قد تؤدي إلى ضغط الأعصاب أو سحقها أو إلحاق الضرر بها، وبالتالي ينتج الام عصبية، كما في ضغط الأعصاب الناجم عن القرص المنفتق أو خلع في العظام.

الإصابة بنقص الكالسيوم

يعد الكالسيوم عنصر حيوي وضروري حتى يتدفق الدم وتقوم الأعصاب بوظيفتها على نحوٍ صحيح، ونقص الكالسيوم يسبب الشعور بالخدران والوخز في الأصابع.

الإصابة بنوبات الهلع

ترتبط نوبات الهلع وفترات الخوف والقلق المفاجئة غير المبررة بمجموعة متنوعة من الأعراض ومن ضمنها الإحساس بالوخز والتنميل في اليدين.

الإصابة بنقص المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم بتنظيم عدد من أجهزة الجسم، بما في ذلك وظائف الأعصاب السليمة، ويمكن أن يكون نقص المغنيسيوم الشديد أحد أسباب الوخز بالجسم.

الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي

إن العصب المتوسط يعد عصب رئيسي بالذراع ولكن عندما يصبح مضغوطًا في الحيز الذي ينتقل منه عبر الرسغ فإن ذلك يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي التي تسبب الألم والخدر والوخز في اليدين والأصابع.

الإصابة بالسكتة الدماغية

إن أحد أعراض السكتة الدماغية المبكرة هو الشعور بخدر مفاجئ في الوجه، أو الساق، أو الذراع، وخصوصًا على جانب واحد من الجسم.

الإصابة بالتهاب الدماغ

يمكن أن يتسبب التهاب الدماغ والحبل الشوكي في الحالات الخطيرة إلى فقدان الشعور بأجزاء من الجسم، أو قد يؤدي إلى شلل جزئي في الساقين أو الذراعين وبالتالي قد يكون أحد أسباب الوخز بالجسم.

ظهور الأورام

إن وجود الأورام قد يؤدي إلى الضغط على أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي، مما يسبب الإحساس بالوخز والتنميل، ويختلف مكان الوخز باختلاف مكان الورم، حيث أن أورام الأعصاب القحفية تؤدي إلى خدر ووخز في الوجه، بينما أورام الحبل الشوكي تسبب غالبًا إلى التنميل والوخز في الذراعين والساقين معًا.

الإصابة بأمراض أخرى

هناك بعض الأمراض الأخرى التي قد تكون سبب من أسباب الوخز بالجسم، ومنها:

الصداع النصفي.

متلازمة رايوناود.

النوبات.

التصلب اللويحي.

تصلب الشرايين.

قصور الغدة الدرقية.

مرض هاشيموتو.