محمد بن مسعود - الدمام - عروس تهدد بإلغاء حفل الزفاف في حال لم ينفذ العريس شرطها..لن تصدق ماهو الشرط؟

وصفت عروس بأنها عروس متنمرة، بعد أن كشفت عن أنها هددت خطيبها بالانفصال عنه في حالة استمراره في رفضه لطلبها بحلاقة ذقنه، وكتبت عن ذلك في مشاركة جديدة نشرتها على موقع Reddit كتبت فيها تقول إن خطيبها ترك لحيته تنمو منذ مارس في هذا العام، وبالتزامن مع اقتراب موعد حفل زفافهما، طلبت منه أن يقوم بحلاقة ذقنه حتى يبدو بشكل أنيق ومهندم في صور حفل الزفاف، إلا أنه أخبرها أنه يفضل مظهره بلحية طويلة نسبيا وهو الأمر الذي أزعجها كثيرا خاصة أنه اعترف لها بأنه يخطط للظهور بلحية في حفل زفافهما.

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العروس كتبت أيضا تقول إن الأمر تطور إلى مشاد حادة بينها وبين خطيبها، اتهمها فيها بأنها تحاول أن تتحكم في خياراته الشخصية، وهو ما ردت عليه قائلة إنه من حقها الموافقة على مظهر عريسها في يوم حفل زفافها، وطبقا للعروس فلقد انتهت المشادة بتهديدها له بإلغاء حفل زفافهما في حالة رفضه حلاقته للحيته، ومغادرته المنزل غاضبا، وتقول العروس أنها وخطيبها أصبحا بالكاد يتحدثان في الوقت الحالي.

القراء ينتقدون العروس بشدة

معظم المعلقين على المشاركة انتقدوا العروس، وكتب أحدثهم معلقا: “أعتقد أنه كان من الأفضل لك التحدث معه بطريقة أكثر احتراما وهدوء إذا ما كنت ترغبين حقا في إقناعه بحلاقة لحيته، ليس من الصواب أن تلجئي للشجار وتقومي بتهديده بإلغاء حفل زفافكما لإجباره على تنفيذ مطالبك”، وكتب آخر معلقا: “إذا كانت هذه هي طريقتك في حل الخلافات، فسيكون من الأفضل أن يهرب العريس من هذه العلاقة”، وكتب ثالث يقول: “يوم الزفاف لا يتعلق بالعروس وحدها وإنما العريس أيضا، لأنه لا يوجد حفل زفاف بدون عريس”.