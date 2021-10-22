محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. رانيا يوسف تدرب ابنتها على التعري في مشهد فاضح

تواصل إبنة الفنانة المصرية رانيا يوسف، الشابة “نانسي”، السير على خطى والدتها منذ بداية مرافقتها لها في أعمال وفعاليات فنية، وتحديدا منذ ظهورها وهي تغني مع والدتها وعدد من الفنانات، أثناء تصويرهن مشاهد إحدى مسلسلاتهن في يونيو 2019، وهي بدون بنطال، مما كشف معظم نصفها الأسفل.

وبالعودة إلى إطلالات نانسي الجريئة، فإنه يتضح بإن بداية ابنة الفنانة المصرية، في السير على خطى والدتها، لم تكن بارتداء فستانها المشهور باسم “البطانة”، في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي التي أقيمت في شهر أكتوبر العام الماضي.

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بل الخليج 365 هذه الاطلالة التي أحدثت ضجة كبيرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية، ظهور الشابة المصرية مرات عديدة، شبه عارية .

وكان عيد ميلاد نانسي، الذي احتفلت به مع والدتها قبل وقت قصير، من ظهورها على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي، مناسبة لتطل أمام الجمهور من خلال السوشال ميديا، بدون لباس داخلي وبصدر مكشوف بالكامل.

ونشرت حينها، الفنانة رانيا يوسف، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، يحتوي على مجموعة من اللقطات التي جمعتها مع ابنتها نانسي مختار، مما أثار الجدل بين رواد “تويتر”، وتحدث البعض عن تطابق ملامح الفنانة المصرية مع ملامح ابنتها.

وكتبت رانيا يوسف لابنتها تهنئة تمنت لها فيها النجاح والسعادة، وجاء في تهنئتها: “عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنه وانتي حته مني وهفضل دايماً سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيده ومبسوطه وتكبري أكثر في حياتك”.وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد ذكرت في لقاء تلفزيوني سابق، إن لديها ابنتين، إحداهما عمرها 17 عاماً، وهي في سن خطير جدًا: “أنا مصاحبها ومربياها ومفهماها إيه الصح وإيه الغلط، وتعرف تفرق بين الحلال والحرام”.

وأضافت يوسف، أن الأبناء في سن معين “بيفلتوا”، وأنا متكفلة بمصاريفهم، لذا حددت لهم أن هناك أشياء لا يجب فعلها، متابعة: “أكره الكذب وأعرف أن الكذب بداية الخيط لكل الحاجات الوحشة”.

واشارت الى أنها تخبر بناتها بأي شيء يحصل معها أو تقوم به، حتى إذا كانت كارثة، لذلك تصاحبهما أغلب الوقت: “مبطلتش صراحة وأحاول أن أكون سياسية”.

وقالت الفنانة المصرية، أنها خرجت من بيت “عقلاني فيه احترام” وأثرّت صداقتها مع والدتها عليها لكي تكون صديقة لبناتها، فوالدها أقرب إليها من والدتها التي ترفض النقاش، متابعة “بابا كان شديد بره البيت وحنين معايا.. عنده رانيا نمبر ون”.

ونفت “رانيا يوسف” أن تكون والدتها سودانية الجنسية، مؤكدة أن أبيها وأمها من مدينة طنطا، ولديها أخ أصغر منها يعمل قبطاناً بحرياً.

وقبلها أثارت الفنانة المصرية، ضجة غير مسبوقة بعدما وضعت ابنتيها في موقف محرج جدا أمام متابعيها على موقع تويتر، بعدما نشرت صورتين تجمعها بهما.

وكان اللافت أن الابنة الصغرى ظهرت في الصورة الأولى وهي ترتدي بنطال، بينما في الصور الثانية اختفى، ليسأل الجميع “البنطال راح فين” وهل خلعت الفتاة المراهقة ملابسها؟.رانيا اختارت صفحاتها على منصات السوشال ميديا، لتنشر إطلالاتها واطلالات ابنتيها، بشكل مستمر، مما يجعلها عرضة في معظم الأحيان لهجوم وانتقاد متابعيها، نتيجة لجراءة الملابس التي يظهرن بها.