محمد بن مسعود - الدمام - كاسحات ألغام أمريكية تدخل المياه اليمنية للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب

وصلت كاسحات ألغام أمريكية، إلى مياه البحر الأحمر، لتعزيز جهود تأمين خطوط الملاحة الدولية وطرق التجارة العالمية، للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (الأسطول الخامس) في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدها “المشهد اليمني”، إن كاسحتي الألغام البحرية “يو إس إس غلاديتور” (MCM 11)، و”يو إس إس سنتري” (MCM 3) عبرتا بالفعل مضيق باب المندب.

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وهذه هي المرة الأولى التي تدفع فيها قيادة الجيش الأمريكي بهذا النوع من القطع البحرية نحو تلك المنطقة منذ بدء الحرب اليمنية المشتعلة منذ سبع سنوات، وذلك بعد ارتفاع حدة التهديدات التي تشكلها ألغام الحوثيين وخطورتها على خطوط الملاحة بالقرب من مضيق باب المندب الذي يمثل أكثر المعابر المائية ازدحاما حول العالم.

وأوضحت البحرية الامريكية، “يعتبر هذا العبور هو الأول لدخول كاسحات الألغام البحرية إلى منطقة البحر الأحمر منذ سبع سنوات”.

وتزايدت خلال الآونة الأخيرة التحذيرات الرسمية من خطورة ألغام مليشيا الحوثي البحرية، على سلامة السفن التجارية وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتشير التقارير، إلى أن أكثر من 21 ألف قطعة بحرية تمر سنويا عبر مضيق باب المندب وبمعدل 57 قطعة يوميا، وتتضمن تلك القطع سفنا تجارية وناقلات نفط عملاقة.

وكانت قيادة التحالف العربي، في اليمن، قالت في وقت سابق من هذا العام، إن قواتها تمكنت من تدمير 175 لغماً بحرياً جرى زراعتها من قبل الحوثيين في مياه البحر الأحمر.