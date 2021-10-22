نشرة «عاجل».. عودة الرحلات الجوية بين العراق والسعودية.. واستشاري يحدد موعد جرعة لقاح كورونا الثالثة لفئتين

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل، عددًا من الأخبار المهمة في الشأن المحلي والدولي والرياضي، أبرزها ضبط 3 مواطنين ومخالفيّن لأمن الحدود سرقوا 6 مركبات وفككوها لبيع أجزائها، ووصول رفاة «القرني» شهيد الوطن المشارك في حرب تحرير الكويت بعد غياب 3 عقود، وجاهزية المصليات بالتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين غدًا الجمعة.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

ضبط 3 مواطنين ومخالفيّن لأمن الحدود سرقوا 6 مركبات وفككوها لبيع أجزائها

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على (3) مواطنين ومخالفيّن لنظام أمن الحدود ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها.

بالفيديو.. وصول رفاة «القرني» شهيد الوطن المشارك في حرب تحرير الكويت بعد غياب 3 عقود

وصلت رفاة شهيد الوطن عبدالله سالم القرني، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة بعد غياب طال لثلاثة عقود.

استشاري يحدد موعد جرعة لقاح كورونا الثالثة لفئتين.. ويحذر من ظاهرة «ملجأ الفيروس»

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، السيطرة «شبه الكاملة» على جائحة كورونا في المملكة.

«انتلماتيكس» تدشن منصة الذكاء المكاني «جيولايزر» في جيتكس 2021

كشفت شركة Intelmatix المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومنتجاته المعتمدة على التقنيات العميقة المتقدمة، خلال مشاركتها في معرض جيتكس دبي 2021، عن تدشين النسخة التجريبية من منصة Geolyzer (جيولايزر)،

بالصور.. جاهزية المصليات بالتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين غدًا الجمعة

كثفت الإدارة العامة للتوسعة الشمالية، برئاسة شؤون الحرمين، جهودها بعد الاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة والتي تم تفعيلها، بعد إزالة ملصقات التباعد الجسدي بين المصلين، استعداداً لصلاة الجمعة يوم غد.

الزعاق يحدد أول سحب وأمطار الوسم

حدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، أول سحب وأمطار موسم الوسم ومسمياتها.

50 بابًا للدخول و4 آلاف عامل وعاملة لغسل وتعقيم المسجد الحرام

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام، حزمة من الخدمات، من أبرزها فتح 50 بابًا للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من 4000 عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي تصل إلى 10 مرات يوميًّا.

«الاتصالات» تمدد المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية 3 أشهر إضافية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم أنشطة الخدمات البريدية في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة والقوانين ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من اليوم وتنتهي في 20 يناير 2022م

سرعة السير عند المطبات الصناعية تتسبب في كسر للعمود الفقري لسيدتين.. و«سعود الطبية» تكشف التفاصيل

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن إصابة سيدتين بكسر في العمود الفقري «كسر انضغاطي»، مشيرة إلى أنه بسبب سرعة السير عند المطبات الصناعية.

وزير الخارجية: إجماع عربي ودولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، إن هناك إجماعًا عربيًّا ودوليًّا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

المبعوث الأمريكي باليمن: الميليشيا الحوثية تصعّد من عملياتها الإرهابية ضد السعودية

قال المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، تيم ليندركينج، إن الميليشيا الحوثية تصعد هجماتها بشكل كبير ضد السعودية، بحسب ما ذكرته «العربية».

رسميًّا.. عودة الرحلات الجوية بين العراق والسعودية بعد توقفها لعامين

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين؛ بسبب أزمة جائحة كورونا.

توضيح من «الموارد البشرية» بخصوص الغياب والاستئذان من العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، آليات ضبط حقوق الاستئذان والغياب من العمل بالمنشأة.

بالفيديو.. الأولمبي طارق حمادي يهزم بطل مصارعة حرة بضربة واحدة

فاجأ بطل الكاراتيه الأولمبي طارق حامدي الحضور في أحد عروض المصارعة الحرة المقامة على هامش موسم الرياض.

نجم أرسنال السابق يتحدث لـ«عاجل» عن رحيل بروس.. وتوقعاته بشأن الاستحواذ السعودي

تحدث بول ميرسون، نجم أرسنال الإنجليزي السابق، عن قرار إقالة ستيف بروس من تدريب فريق نيوكاسل يونايتد يونايتد، وذلك على خلفية النتائج السلبية منذ انطلاق مُنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.