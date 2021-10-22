شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان ونائبه يعزيان في وفاة مدير عام السجون السابق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، خالص تعازيهما ومواساتهما لاسرة مدير عام السجون بالمملكة السابق اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي - رحمه الله - والذي وافته المنية أثر أزمة قلبية.

وسأل سموهما الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، منوهين بما قدمه الفقيد من جهود خلال مسيرته العملية في القطاع الأمني وما قدمه من أعمال أسهمت في خدمة دينه ووطنه.