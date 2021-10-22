مليشيا الحوثي تعلن جديد معارك مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مليشيا الحوثي، مساء اليوم، إجمالي عدد الغارات التي نفذتها مقاتلات التحالف العربي ضد المليشيات في جبهات محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وقالت مليشيا الحوثي إن طيران التحالف استهدف بنحو 13 غارة جوية مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب.
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وأوضحت أن طيران التحالف استهدف بثمان غارات مواقع عسكرية وتجمعات للمليشيات الانقلابية في مديرية الجوبة، وبثلاث غارات في صرواح وغارتين في مديرية رحبة.
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