محمد بن مسعود - الدمام - لن تتخلى عنها بعد اليوم.. خضروات تحميك من أمراض الكبد ولها فوائد مذهلة يحتاجها الجميع!

كشفت دراسة نشرت في مجلة Hepatology أن الخضروات الصليبية مثل القرنبيط قد تساعد في حماية الكبد.

ويحتوي القرنبيط، على سبيل المثال، على الإندول الذي يحارب الالتهاب. تشمل الخضروات الصليبية الأخرى الغنية بالإندول الكرنب والبروكلي واللفت وبراعم بروكسل. لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الإندول يخزنون كميات أقل من الدهون في الكبد.

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وقد وجد أن الفئران التي تغذت على مكمل الإندول كان لها “أهم” انخفاض في الدهون حول الكبد. علاوة على ذلك، على المستوى الخلوي، فإن خلايا الكبد المنتجة للإندول والمعروفة باسم خلايا الكبد أقل عرضة لتراكم الدهون والآفات الالتهابية.

تشير هذه النتائج الرائعة إلى أن تناول الكثير من الخضروات الصليبية يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض الكبد الدهنية وعكسها.