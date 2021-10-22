محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل الاتفاق الذي حدث بين الحوثيين والاصلاح في شبوة لتسليم المحافظة وضرب السعودية يروية قائد عسكري كبير

أعلن العميد الركن علي صالح الكليبي ، قائد اللواء 19 مشاة سابقا، والذي قام بالسيطرة على بيحان وطرد الحوثيين منها سابقاً قبل أن يسيطر عليها الحوثيين مؤخراً مع مديريات آخرى سبب سيطرة الحوثيين على بيحان ومديريات آخرى في شبوة بدون قتال وتفاصيل مخطط لحزب الإصلاح .

وقال العميد الكليبي ، أن سيطرة الحوثيين على بيحان ومديريات آخرى لم يكن ناتج عن هزيمة عسكرية بل عن قرار سياسي لحزب الإصلاح ، لاستهداف المملكة العربية السعودية ، متهماً الاصلاح بمحاولة تسليم كل شبر للحوثيين من أجل تهديد السعودية وأمنها القومي .

قد يهمك ايضاً

وأكد الكليبي في مقطع فيديو ، أن الجيش في شبوة يمتلك كافة الإمكانيات وقد وفر له التحالف كل متطلبات المعركة لكن حزب الإصلاح ابعد القيادات العسكرية المتمكنة وهمشها حتى يتسنى للحوثيين السيطرة على شبوة .

ودعا الكليبي قيادة التحالف إلى التدخل العاجل لوقف المخطط ، كما دعا الجيش والقبائل إلى اتخاذ موقف صادق ينقذ المحافظة من المستقبل المظلم .

والعميد الكليبي رجل عسكري مشهود له في ميادين المعارك وكان له دوراً كبيراً في طرد الحوثيين من شبوة ، وكان اللواء 19 يمتلك قوة كبيرة ومدربة وأسلحة ثقيلة ولكن اقيل الكليبي قبل سيطرة الحوثيين على بيحان وعين وتبخر اللواء ولا يعرف مصير أسلحته بعدما سلم الكليبي اللواء بكامل عتاده .

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، سيطرت جماعة أنصار الله على مركز مديريتي بَيحان وعَين وتوغلت في مديرية عِسيلان النفطية شمال غربي شبوة، وصولاً إلى مدينة النُقوب، وكانت السيطرة بدون قتال حقيقي ، وهو ما تسبب بانتكاسة عسكرية في مارب وسيطرة الحوثيين على حريب بدون قتال وشن هجوم نحو الجوبة الواقعة على أسوار مدينة مارب والسيطرة على أجزاء واسعة منها ومكنهم ذلك من حصار العبدية والسيطرة عليها ، وطوال تلك الفترة التزمت قوات الشرعية في شبوة الصمت ولم تضغط على الحوثيين عسكرياً او تحاول استعادة بيحان وعين وهو ما كان له نتائج كارثية على الوضع العسكري في مارب .