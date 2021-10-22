محمد بن مسعود - الدمام - “خلطة” توابل لها مفعول “سحري” في خفض الضغط والكولسترول والتهابات الجسم

كشف تقرير لصحيفة “إكسبريس” البريطانية عن مجموعة من التوابل تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

وتحتوي التوابل على مجموعة من الخصائص التي يمكن أن تساعد الجسم على التعامل مع ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

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خلطة توابل

وفي إحدى الدراسات، التي أجرتها جامعة سري راماتشاندرا في تشيناي عاصمة ولاية تاميل الهندية، أظهر الباحثون أن مجموعة توابل تشمل الزنجبيل والهيل والكمون والفلفل، يمكن أن تخفض ضغط الدم المرتفع. وقال الباحثون إن مزيج التوابل يمكن أن يساعد في علاج ضغط الدم بشكل طبيعي.

وأوضح دكتور ثانيكاتشالام قائلًا: “لقد اختبرناها (مجموعة التوابل) بنجاح على المعدلات الناتجة عن حالة ارتفاع ضغط الدم ولكن الهدف الحقيقي هو العمل على المرضى المزمنين.”

مضادات الأكسدة

وتوصل الباحثون إلى أن الخصائص المضادة للأكسدة في خلطة التوابل السابقة هي السبب وراء خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم.

يُعتقد أيضًا أن هذه الخصائص نفسها للبهارات تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، والتي تعد واحدة من السمات المميزة للعديد من الأمراض.

أوراق الكاري

وأشارت دراسات سابقة إلى أن تناول أوراق الكاري يمكن أن يفيد صحة القلب عن طريق زيادة تدفق الدم وتعزيز وظائف الأوعية الدموية.

الكركم

كما أفادت دراسات أخرى تناولت بالبحث آثار الكركمين والكركم على ضغط الدم بأن تناول الكركم أدى إلى خفض مستويات ضغط الدم الانقباضي، ولكن ليس الضغط الانبساطي.