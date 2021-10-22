محمد بن مسعود - الدمام - مليشيا الحوثي تقر حيلة جديدة لنهب هذه الفئة من الدولار(وثيقة) فرضت مليشيا الحوثي، قرارا جديدا يهدف للسطو على مدخرات التجار المغتربين بالعملة الصعبة. ويقضي القرار الحوثي بمنع التداول بالدولار الأزرق أو الاصدارات من 2009 وما فوق، وقررت حصر التعامل بالبيضاء التي صدرت 2006 و2003. قد يهمك ايضاً وبموجب القرار فإن على البنوك والتجار والسكان وخصوصا المغتربين تسليم مدخراتهم من الدولار وتبديلها بالعملة البيضاء. وترفض معظم الدول والبنوك والصرافات داخليا و خارجيا التعامل بالفئة البيضاء. وبحسب السوق المحلية ينقص سعر المئة الدولار الفئة البيضاء عن السعر الأزرق خمسة آلاف ريال. وسيؤدي القرار إلى عدم قدرة التجار والبنوك على الاستيراد بالعملة البيضاء. ومن المتوقع أن ينشأ سوق سوداء للعملات الأجنبية لصرف الدولار. وقال متعاملون مصرفيون إن الحوثيين لجأوا إلى العملة القديمة لقابليتها للتزوير مع العملة الجيبوتية. وكانت أمريكا قد فرضت عقوبات على شركات إيرانية استوردت معدات تقنية متقدمة من ألمانيا لتزوير العملة اليمنية في 2018.



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