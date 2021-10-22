محمد بن مسعود - الدمام - الدهون الحشوية تسبب مضاعفات السكري وأمراض القلب .. تعرف على طرق التخلص منها تماما

الدهون الحشوية عبارة عن دهون يتمّ تخزينها في تجويف البطن وتعرف بـ”الدهون النشطة” لأنها تؤثر على كيفية عمل الهرمونات في الجسم، ولزيادة الدهون الحشوية عواقب صحية نظراً لوجودها في التجويف البطني، لأنها قريبة من العديد من الأعضاء الحيوية، مثل البنكرياس والكبد والأمعاء، وكلما زادت الدهون الحشوية زادت مخاطر التعرض لمضاعفات مثل السكري وأمراض القلب وتبرز “البوابة نيوز” طرق التخلص من الدهون الحشوية.

قد يهمك ايضاً

طرق التخلص من الدهون الحشوية:

1-ممارسة الرياضة:

يساعد التمرين على التخلص من الدهون الحشوية والدهون تحت الجلد التي يمكنكم رؤيتها ولمسها، وإذا خسرتم وزنكم من خلال النظام الغذائي، فيمكن أن تساعدكم التمارين الرياضية على تجنب أي زيادة إضافية في الوزن، ومن المهم ان تمارسوا الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم، وان تختاروا التمارين القلبية كمرحلة أولى، وبعدها يمكنكم الإنتقال الى حمل الاوزان الثقيلة.

2-اتباع نظام غذائي صحي:

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر والأطعمة المصنعة سيساعد أيضاً على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الحشوية، ويجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي البروتينات الخالية من الدهون، الفواكه والخضراوات، الكربوهيدرات المعقدة، مثل البطاطا الحلوة والفاصوليا والحبوب الكاملة، وتساعد الأطعمة المسلوقة والمشوية على جعل الوجبات صحية وتقليل نسبة الدهون في الجسم.

3-التقليل من التوتر:

يمكن أن يزيد هرمون الإجهاد الكورتيزول في الواقع من كمية الدهون الحشوية التي يخزنها جسمكم، لذا فإن تقليل التوتر سيساعد في تسهيل فقدان الدهون الحشوية.