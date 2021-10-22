استشاري يوجه نصائح ضرورية لتجنب الإصابة بسبب المطبات الصناعية

الرياض - محمد عبدالله - شدد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، أسعد المطوع، على ضرورة الوعي وعدم التهور، وذلك لتجنب الإصابات الخطيرة التي تحدث بسبب المطبات الصناعية.

وقال المطوع في تصريحات لقناة «روتانا»: «لتجنب الإصابة نتيجة حوادث المطبات الصناعية، هو الوعي والاهتمام بالقيادة السليمة وعدم السرعة والتهور».

وأضاف: «لبس الحزام ضروري أيضًا لتجنب الإصابة، ويساعد في حماية السائق، ويجب أن يكون المقعد بشكل مستقيم لعدم الضغط على العمود الفقري، بالإضافة إلى التركيز الشديد عن القيادة».

وأتم: «يجب عدم إنشاء مطبات بشكل عشوائي لأنها قد تؤدي إلى كوارث».

اقرأ أيضًا:

سرعة السير عند المطبات الصناعية تتسبب في كسر للعمود الفقري لسيدتين.. و«سعود الطبية» تكشف التفاصيل