توجيه عاجل من «السديس» بمناسبة أول صلاة جمعة بعد رفع الطاقة الاستيعابية بالحرمين

الرياض - محمد عبدالله - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتهيئة كل المصليات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي من مصلين ومعتمرين وزوار، ليؤدوا صلاة الجمعة في أجواء إيمانية آمنة.

وأكد السديس وجوب تهيئة كل الخدمات المقدمة، والتأكد من جودتها وملاءمتها لاستقبال المصلين والمعتمرين في أول صلاة جمعة بعد رفع الطاقة الاستيعابية، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة عظيمة، وتعد فرجًا من عند الله على انتهاء جائحة كورونا.

ودعا الرئيس العام كل الوكالات والإدارات العامة المعنية بتقديم الخدمات إلى ضرورة بذل الجهود وتكثيف العمل، ومراقبة جودة الخدمات وتسهيل كل العقبات أمام المصلين والمعتمرين ليؤدوا صلاتهم وعمرتهم بكل يسر وسهولة.

وشدد الشيخ السديس بعدم التهاون في إبراز الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين، داعيا الله -عز وجل- أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على حرصهم ودعمهم لمنظومة خدمات الحرمين، وما يقومون به من توجيهات ساهمت في تخفيف الآثار المترتبة من الجائحة.

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