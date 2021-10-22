محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 8,641,221 والوفيات 139,146 شخصاً سجّلت بريطانيا 52,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و115 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,641,221، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,146.بريطانيا فيروس كورونا الجديد 22 أكتوبر 2021 – 16 ربيع الأول 1443 12:55 AM إجمالي الإصابات 8,641,221 والوفيات 139,146 شخصاً بريطانيا تسجل 52,009 إصابات جديدة و115 وفاة بكورونا بريطانيا تسجل 52,009 إصابات جديدة و115 وفاة بكورونا سجّلت بريطانيا 52,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و115 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,641,221، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,146. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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