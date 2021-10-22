إسقاط طائرة مسيّرة تحمل مخدرات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجيش الأردني في بيان، أمس الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة استخدمت في محاولة لتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن «المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر أمس الخميس على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيّرة دون طيار، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».

وأضاف أنه «من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة».

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية «ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الوطني».