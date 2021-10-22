نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!

محمد بن مسعود - الدمام - التقى نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بشبيهه المصنوع من الشمع في عرض خاص هذا الأسبوع، بمتحف مدام توسو في لندن، ووصف العمل بأنه «لا يصدق».

النجم المحبوب قال: «إنها نعمة أن يتم تكريمك وتخليدك بهذه الطريقة»، متابعًا «لم أستطع تصديق ذلك عندما وقفت إلى جانب شبيهي، كان الأمر أشبه بالنظر إلى المرآة. أتوق لأرى رد فعل الجماهير».

وسيتمكن زوار المتحف من مشاهدة تمثال صلاح الشمعي والتقاط الصور إلى جانبه، بدءًا من اليوم (22 أكتوبر)، إلى جانب تماثيل لنجوم مثل ديفيد بيكهام المفضل في القائمة الأولى، ومدام هيلين ميرين، وبراد بيت، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام البريطانية.

ويرتدي تمثال صلاح الشمعي نفس البدلة التي ارتداها نجم ليفربول على غلاف مجلة «جي كيو الشرق الأوسط».

من جانبه، نقلت وسائل الإعلام البريطانية عن تيم ووترز، المدير العام في متحف مدام توسو لندن، القول: «محمد صلاح هو أحد عظماء اللعبة، ويمكن القول إنه الأفضل في العالم حاليًا، ويستحق بكل تأكيد تخليده بتمثال في مدام توسو لندن».

وأضاف: «نحن على يقين من أن الكثير من الناس كانوا يتوقعون أن يروا شخصية مو في مجموعة ملابس ليفربول الخاصة به، لكننا أردنا أن نحتفل بوضع النجم الدولي في منطقة حفل توزيع الجوائز وأن نشعره بأنه في منزله».

وتابع بالقول إن مشاركة صلاح في تكوين تمثاله كان بمنزلة متعة حقيقية لفريق مدام توسو لندن بأكمله، مضيفًا: «لا يسعنا الانتظار لرؤية المشجعين يقفون إلى جانب صلاح لالتقاط صور سيلفي، ومحاكاة وضعياته لتسجيل الأهداف الكلاسيكية».