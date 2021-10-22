هدف لاعب الاتحاد “رومارينهو” بمرمى ضمك الأجمل في الجولة الثامنة

محمد بن مسعود - الدمام - حصد هدف محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ” البرازيلي” رومارينهو، بمرمى ضمك جائزة أجمل هدف في الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

وسجل النجم البرازيلي هدف فريقه الوحيد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي (1-1) بعد أن تابع العرضية المميزة من مواطنه إيغور كورونادو بكل حرفية داخل الشباك.

ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فقد حصل هدف رومارينهو على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع الذي أجراه لاختيار أجمل أهداف الجولة.

وحصل هدف النجم البرازيلي على غالبية الأصوات بمجموع وصل إلى 49،8 % من أصوات المصوتين في الاستفتاء والبالغ عددهم (43,562) صوتًا متقدمًا على هدف عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بمرمى الاتفاق والذي حل ثانيًا بـ 40،8 % من الأصوات، فيما حل هدف هتان باهبري لاعب الشباب بمرمى الباطن على المرتبة الثالثة بنسبة 9٫4 من الأصوات.ضمك الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين