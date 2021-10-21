الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية تؤكد أن هناك إجماع عربي ودولي على خروج القوات الأجنبية من ليبيا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تؤكد أن هناك إجماع عربي ودولي على خروج القوات الأجنبية من ليبيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن هناك إجماعاً عربياً ودولياً على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

 

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات لفضائية "العربية"، الخميس، أن رؤية المملكة كانت دوماً تشدد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.

 

ووصل وزير الخارجية الخميس إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، بمشاركة دولية واسعة.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا