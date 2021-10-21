السعودية تؤكد أن هناك إجماع عربي ودولي على خروج القوات الأجنبية من ليبيا

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن هناك إجماعاً عربياً ودولياً على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.



وأضاف وزير الخارجية في تصريحات لفضائية "العربية"، الخميس، أن رؤية المملكة كانت دوماً تشدد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.

ووصل وزير الخارجية الخميس إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، بمشاركة دولية واسعة.