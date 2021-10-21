شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مقيمين في جدة بحوزتهم 2 كج من مخدر الإمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على 3 مقيمين بمحافظة جدة.

وأوضح أنهم من الجنسية الباكستانية، وعثر بحوزتهم على (2) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، فيما أكد الرائد النجيدي أنه قُبض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.