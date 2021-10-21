اتحاد الكرة يشكل لجنة خاصة للكشف على ملاعب الأندية

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ الاتحاد البحريني لكرة القدم ممثلاً في لجنة المسابقات بزياراته إلى الأندية وملاعبها بهدف الوقوف على جاهزيتها ومدى صلاحياتها لاستضافة مباريات مسابقات الفئات العمرية، خصوصًا بعد المخاطبات والمراسلات التي قامت بها الأندية مع الاتحاد في الفترة الماضية، وتهدف إلى عدم استضافة المباريات على ملاعبها، وشكل اتحاد الكرة لجنة مصغرة للوقوف على الملاعب وصلاحياتها وإنارتها وقدرتها على استضافة المباريات تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

من جانب آخر، فشلت الكثير من الأندية في استكمال عملية التسجيل الخاص بكشوفاتها لفئتي الشباب والناشئين، ليضطر اتحاد الكرة ولجنة المسابقات إلى اتخاذ قرار بتأجيل انطلاقة المسابقات على الرغم من أن دوري الشباب كان مقررًا له أن يبدأ يوم أمس الخميس، ليتم التأجيل حتى إشعار آخر لحين اتضاح الصورة النهائية بالنسبة للأندية.

وكانت مسابقات الفئات العمرية توقفت في الموسمين الأخيرين نظرًا لظروف جائحة كورونا، ما يجعل أمر تسجيل وتجديد كشوفات الأندية وتحديث بياناتها أمرًا ضروريًا، لا سيما أن هناك لاعبين ابتعدوا عن ممارسة الكرة وآخرين بحاجة لوقت لاستعادة الجوانب الفنية والبدنية، في حين أن انطلاقة الاستعدادات كانت متأخرة نوعًا ما لبعض الأندية.

وعلم «الأيام الرياضي» أن هناك أندية لا ترغب في المشاركة بمسابقات الفئات، خصوصًا مع المعاناة التي تعانيها على صعيد الميزانية من جانب، وأيضًا غياب الكثير من لاعبيها وعدم التزامهم من جانب آخر، ما جعلها غير قادرة على استيفاء الحد الأدنى من تسجيل لاعبيها.