نائب رئيس مجلس الوزراء يحضر جانبًا من بطولة كأس ديفيز للتنس

محمد بن مسعود - الدمام - تشرفت أسرة الاتحاد البحريني للتنس، والمشاركون في بطولة المجموعة الآسيوية الرابعة للتنس بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة المفاجئة إلى ملاعب الاتحاد، وحضور جانب من منافسات البطولة التي تقام في ضيافة الاتحاد البحريني للتنس حتى 23 أكتوبر الجاري.

وقام سموه بجولة في ملاعب البطولة برفقة رئيس الاتحاد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إذ اطلع سموه على ملاعب ومرافق الاتحاد، وهنأهم على نجاح التنظيمي للبطولة، كما أشاد بمستويات الفرق المشاركة، متمنيا لهم المزيد التوفيق والنجاح.

ورحب رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مؤكدا أن زيارة سموه تعكس حرص القيادة على متابعة مختلف الفعاليات الرياضة التي تقام في المملكة، وتشكّل حافزا كبيرا للاتحاد والعاملين فيه واللاعبين لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتشريف المملكة في استضافة مختلف البطولات الدولية والقارية.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هذه الزيارة ليست بغريبة على سموه الذي عرف عنه حبه وعشقه للعبة التنس، إذ يعد سموه من أهم وأبرز الشخصيات الداعمة للعبة في البحرين خلال السنوات الماضية حتى الآن، كما كان سموه يحرص على حضور ومتابعة ورعاية العديد من بطولات التنس التي تستضيفها البحرين.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ بن محمد آل خليفة وعد خلال زيارته بتقديم جميع الدعم للاتحاد من أجل تطوير مرافقه المختلفة، ودعم برامج تطوير اللاعبين لكي تتمكن اللعبة في البحرين من العودة إلى موقعها الريادي على مستوى المنطقة، والمنافسة المشرفة في جميع المحافل والمناسبات الإقليمية والقارية والدولية.

السعودي تحلق بالصدارة

من جانب آخر، حسم المنتخب السعودي صدارته للمجموعة الأولى بفوزه على الإمارات بنتيجة 3/‏0 في آخر مباريات المنتخبين في المجموعة، إذ ضمنا في وقت سابق تأهلهما معا للأدوار النهائية.

وتغلب السعودي عمار الحقباني في مباراة الفردي الأولى على الإماراتي عمر العوضي بعد انسحاب الأخير للإصابة.

وفي مباراة الفردي الثانية، حقق السعودي سعود الحقباني فوزا مستحقا على الاماراتي عبدالرحمن الجناحي 6/‏0 و6/‏1.

وفي مباراة الزوجي، تفوق السعوديان عمر أحمد وعمار الحقباني على الإماراتيين عبدالرحمن الجناحي وحمد الجناحي 6/‏3 و6/‏2.

تركمانستان تطيح بعمان

وضمن منافسات المجموعة الثانية، تضاءلت آمال المنتخب العماني في التأهل للأدوار النهائية بعد سقوطه أمام تركمانستان بنتيجة 3/‏0، وسينتظر العمانيون لقاء العراق ومنغوليا الذي سيقام اليوم الجمعة لمعرفة مصيرهم في البطولة.

ونجح التركماني يوري روغوسكي في الفوز على العماني مروان الخنجري في مباراة الفردي الأولى 6/‏0 و6/‏2، وفي مباراة الفردي الثانية فاز التركماني عيسى محمد غولوييف على العماني عيسى السليماني 6/‏0 و6/‏0، وفي مباراة الزوجي، نجح التركمانيان يوري روغوسكي وعيسى محمد غولوييف من الفوز على العمانيين علي البوسعيدي وعيسى السليماني 6/‏0 و6/‏1.

إيران تحسم صدارة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة، أكد الإيرانيون صدارتهم للمجموعة بفوزهم على كمبوديا شريكهم السابق في الصدارة بنتيجة 3/‏0.

وتمكن لاعب إيران سينا مقيمي من الفوز على الكمبودي سامينيانغ لونغ في مباراة الفردي الأولى بنتيجة 6/‏4 و6/‏2.

وواجه لاعب إيران حميد رضا ندف منافسة شرسة من الكمبودي كيني بون في مباراة الفردي الثانية، وفاز عليه بصعوبة كبيرة وبنتيجة 4/‏6، 6/‏1 و6/‏3.

وأكد الزوجي الإيراني أمير بادي وعلي يزداني تفوق بلادهما بالفوز على الزوجي الكمبودي بونلوك كاليانغ وتيموثي تيب 6/‏2 و6/‏4.

البحرين تواجه غوام

يسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات دور المجموعات، إذ ستقام 3 مباريات، وستلعب البحرين مباراتها الأخيرة في المجموعة الأولى أمام غوام، وستلعب العراق مباراة مصيرية أمام منغوليا في المجموعة الثانية، فيما ستلتقي اليمن مع غيرقيزستان في المجموعة الثالثة، وستقام جميع المباريات على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس في الساعة 9 صباحا.