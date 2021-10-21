إصابة عناصر شرطية في السودان باشتباكات مع محتجين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:
أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، إصابة عدد من أفرادها باشتباكات مع متظاهرين قرب البرلمان.
وأطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين، طالبوا بتسليم السلطة لحكومة مدنية، أمام مبنى البرلمان بمدينة أم درمان.
وتظاهر مئات الآلاف من السكان في الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بالتحول المدني، ورفض أي محاولة لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية.
ويتواصل لليوم السادس على التوالي اعتصام قرب القصر الجمهوري في العاصمة للمطالبين بحكم عسكري.
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