طب أسنان تبوك تهنئ التخصصي لاعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مركز طب الأسنان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك – علي العميري: رفعت الجمعية السعودية لطب الأسنان، بمنطقة تبوك ممثلة بالدكتور إبراهيم بن عبدالله الحويطي، بالتهنئة للدكتور يوسف الشهري وأعضاء مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك لاعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مركز طب الأسنان كمركز معتمد للتدريب في برامج البورد السعودي. وتم اعتماد برنامج علاج جذور الأسنان وبرنامج تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين وبرنامج الاستعاضة السنية كامرحلة أولى. كما أضاف الدكتور الحويطي، بأن هذا الإعتماد يساهم برفع الخدمات التعليمية بالمنطقة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

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