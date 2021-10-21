محمد بن مسعود - الدمام - مصر تشهد واقعة مروعة أثارت موجة جدل واسعه في مواقع التواصل الاجتماعي .. تفاصيل صادمة

شهدت مصر يوم أمس واقعه مروعه أثارت موجة جدل واسعه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو على نطاق واسع باحثين عن هوية الدكتور عمرو كما جاء اسمه في الفيديو على لسان الممرض، وبعضهم أكد أن الطبيب المقصود هو د. عمرو خيري رئيس قسم العظام بمستشفى عين شمس، وان الواقعة جرت بمستشفى النزهة.

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ويظهر في الفيديو المتداول طبيب وهو يعتدي بالضرب على ممرض مسن ويجبره على السجود لكلبه على مراى من شخصين بزي إداري ويمسك كل منهما حبلا يقفز الممرض فوقه، فيما بدا الطبيب وكأنه يعاتب الممرض لأنه أهان كلبه، وبعدها يطلب منه السجود له ثم ظهر بعدها صوت الطبيب وهو يقول: «أنت بتتريق على الكلب بتاعي هو عمل لك حاجة، طيب صلي دلوقتي للكلب».

وفضل أن يوصله بالكهرباء لأنها أهون عليه من السجود لغير الله ، قبل أن يرفض الممرض ويقول للطبيب «أنا هشيل ذنب وأنت هتشيل ذنب، لكن ممكن أعمله تحية وأضرب له تعظيم سلام».

وكثفت الجهات الامنيه جهودها لمعرفة ما اذا كان الفيديو المتداول والذي لا يتجاوز ٤ الدقائق، للتأكد من صحته .

حيث لم تتلقى الاجهزه الامنيه أي بلاغات حتى الساعه حول أي شخص بواقعة إجبار طبيب لممرض علىآ السجود لكلبآ ولم يتقدم أيضا أي شخص ببلاغ لنقابة الاطباء يتهم الطبيب الذي ظهر بالفيديو وهو ما يجعلهم يكثفون جهودهم لفحص الفيديو جيدا للوصول لحقيقة الامر.

