وزارة الحرس الوطني تكشف ملابسات حريق مستودع «خشم العان»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الحرس الوطني، مساء اليوم الخميس، أنه تمت السيطرة على حريق بمستودع لتخزين قطع الغيار في خشم العان بالرياض دون إصابات.

وقالت الوزارة، في بيان لها: «نشب صباح اليوم الخميس 15 ربيع الأول 1443هـ حريق محدود بسبب التماس كهربائي في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال تابع لوزارة الحرس الوطني في خشم العان في الرياض».

وتابعت وزارة الحرس الوطني، أن فرق الدفاع المدني باشرت موقع الحادثة؛ حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها، ولم ينتج عنها تسجيل أي خسائر بشرية.

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