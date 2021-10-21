جنوح حوت نافق بمدينة رأس تنورة.. ومركز الأحياء البحرية يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تلقيه بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة؛ حيث تم التعامل مع الحالة لبحث أسباب النفوق وأخذ البيانات اللازمة.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر موقع «تويتر»: «باشر مركز الجبيل للأحياء البحرية التابع للمركز بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة».

وأضاف: «وتعامل خبراء المركز مع الحالة لبحث أسباب النفوق وأخذ البيانات اللازمة ثم العمل على التخلص من الكائن بشكل سليم».

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