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تشمل 7 حالات.. وزارة الصحة تحدد آلية للحد من انتشار العدوى في الشتاء

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الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، آلية لضمان عدم انتشار العدوى في فصل الشتاء.

وقال الوزارة، عبر تويتر، إن كثيرًا من حالات العدوى تحدث في فصل الشتاء، لذلك يجب الاهتمام بغسل اليدين لحماية الجهاز المناعي.

وحددت الوزارة 7 حالات تتطلب غسل اليدين تشمل: العطاس أو السعال، وقبل تناول الطعام وبعده، وتقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات والفواكه غير المغسولة، واستخدام دورات المياه أو تغيير حفاضات الأطفال، ومصافحة مصاب بإنفلونزا أو زكام، ولمس الأسطح في الأماكن العامة (مقابض الأبواب، السلالم، أزرار المصعد، أجهزة الصرف الآلي).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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