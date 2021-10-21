توضيح من «الموارد البشرية» بخصوص الغياب والاستئذان من العمل

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، آليات ضبط حقوق الاستئذان والغياب من العمل بالمنشأة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إنَّ تحديد الجزاءات والغياب والاستئذان يعود إلى اتفاق الطرفين أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة.

جاء ذلك على تساؤل ورد للوزارة، قالت فيه إحدى المستفيدات: هل من حقي الاستئذان من العمل لو أنني متعبة، وهل يشترط أن يكون السبب ذهابي إلى موعد حكومي.

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