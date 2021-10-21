بالفيديو.. مبتعثة سعودية تحقق المراكز الأولى في تخصص الهندسة النووية بجامعة طوكيو

الرياض - محمد عبدالله - حققت حنين الزهراني المبتعثة السعودية في اليابان، المراكز الأولى في تخصص الهندسة النووية بجامعة طوكيو.

وقالت المبتعثة السعودية، في تصريحات لبرنامج «الراصد» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الخميس، إن المجتمع الياباني مختلف عن المجتمعات الأخرى فهم محافظون جدًّا ومسالمون ولا يحبون التدخل في شؤون الغير وعندهم صفة الخجل خاصة مع الغرباء، مؤكدة أنه كانت هناك صعوبة في اجتياز كل هذه الحواجز بالإضافة للغة التي كانت أكبر الحواجز.

وأشارت إلى أن اليابانيين ليسوا عنصريين أبدًا، ولكنهم متحفظون بدرجات مختلفة وتحتاج لوقت لمصادقتهم والتأقلم معهم.

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